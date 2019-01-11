Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.098 1,07 BIST SINAİ 108.251 0,60 BIST GIDA, İÇECEK 102.432 0,03 BIST TEKSTIL, DERİ 27.244 0,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.848 1,73 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.402 1,42 BIST TAŞ, TOPRAK 62.223 0,50 BIST METAL ANA 190.577 -0,36 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 118.822 -0,08 BIST MADENCİLİK 78.023 2,69 BIST HİZMETLER 71.996 0,72 BIST ELEKTRİK 3.090 0,94 BIST ULAŞTIRMA 148.915 0,65 BIST TURİZM 6.650 0,63 BIST TİCARET 205.405 0,76 BIST İLETİŞİM 29.927 0,95 BIST SPOR 27.534 0,52 BIST İNŞAAT 71.165 0,06 BIST MALİ 98.871 0,46 BIST BANKA 115.234 0,65 BIST SİGORTA 266.390 0,15 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 78.666 -0,71 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.929 0,21 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.385 0,36 BIST TEKNOLOJİ 93.282 -0,48 BIST BİLİŞİM 16.277 0,12 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.002 0,80

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)