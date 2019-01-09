Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.527 -0,64
BIST SINAİ 106.508 1,49
BIST GIDA, İÇECEK 100.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.527 -0,64
BIST SINAİ 106.508 1,49
BIST GIDA, İÇECEK 100.753 1,42
BIST TEKSTIL, DERİ 27.504 0,38
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.817 0,90
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.798 1,28
BIST TAŞ, TOPRAK 61.417 0,30
BIST METAL ANA 192.714 2,23
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.652 1,89
BIST MADENCİLİK 75.318 0,48
BIST HİZMETLER 71.508 0,18
BIST ELEKTRİK 3.081 0,46
BIST ULAŞTIRMA 148.683 -0,31
BIST TURİZM 6.722 -0,65
BIST TİCARET 203.289 1,11
BIST İLETİŞİM 29.667 -0,74
BIST SPOR 27.448 0,66
BIST İNŞAAT 70.914 0,20
BIST MALİ 99.482 0,03
BIST BANKA 116.403 -0,38
BIST SİGORTA 266.623 -0,38
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.650 -0,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.955 0,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.606 0,43
BIST TEKNOLOJİ 92.021 0,91
BIST BİLİŞİM 15.844 -0,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.350 0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et