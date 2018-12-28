Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.677 2,04 BIST SINAİ 104.721 0,54 BIST GIDA, İÇECEK 102.945 0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 27.546 0,51 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.519 0,66 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.357 0,56 BIST TAŞ, TOPRAK 61.935 1,04 BIST METAL ANA 182.760 0,59 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 113.342 0,54 BIST MADENCİLİK 73.065 0,08 BIST HİZMETLER 71.518 -0,08 BIST ELEKTRİK 3.075 0,21 BIST ULAŞTIRMA 159.390 0,08 BIST TURİZM 6.996 1,14 BIST TİCARET 199.976 -0,26 BIST İLETİŞİM 28.657 0,28 BIST SPOR 26.947 0,16 BIST İNŞAAT 70.118 -0,67 BIST MALİ 100.712 0,29 BIST BANKA 117.993 0,31 BIST SİGORTA 264.712 -0,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 85.862 1,28 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.423 0,34 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.729 0,02 BIST TEKNOLOJİ 95.159 0,49 BIST BİLİŞİM 15.601 1,42 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.759 -1,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)