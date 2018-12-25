Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.385 -3,17
BIST SINAİ 104.469 -1,00
BIST GIDA, İÇECEK 103.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.385 -3,17
BIST SINAİ 104.469 -1,00
BIST GIDA, İÇECEK 103.278 -0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 27.532 -1,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.498 -1,55
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.188 -1,14
BIST TAŞ, TOPRAK 61.698 -0,44
BIST METAL ANA 186.141 -1,35
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 112.770 -0,74
BIST MADENCİLİK 70.295 -0,15
BIST HİZMETLER 71.620 -0,79
BIST ELEKTRİK 3.101 -1,64
BIST ULAŞTIRMA 158.716 0,24
BIST TURİZM 7.233 -0,80
BIST TİCARET 198.424 -1,60
BIST İLETİŞİM 29.162 -0,41
BIST SPOR 26.874 -1,97
BIST İNŞAAT 69.917 -0,19
BIST MALİ 99.733 -0,70
BIST BANKA 116.447 -0,88
BIST SİGORTA 263.853 -1,00
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.672 -2,76
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.847 -0,46
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.708 -0,51
BIST TEKNOLOJİ 94.344 -1,77
BIST BİLİŞİM 15.515 -1,12
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.806 -1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et