Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.830 -0,67
BIST SINAİ 106.375 -0,49
BIST GIDA, İÇECEK 103.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|67.830
|-0,67
|BIST SINAİ
|106.375
|-0,49
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.539
|-0,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.072
|-0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.370
|-0,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.491
|-1,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.791
|-0,42
|BIST METAL ANA
|189.657
|0,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|115.049
|0,42
|BIST MADENCİLİK
|72.723
|-0,81
|BIST HİZMETLER
|71.562
|-0,64
|BIST ELEKTRİK
|3.149
|-1,19
|BIST ULAŞTIRMA
|160.154
|0,08
|BIST TURİZM
|7.184
|-2,46
|BIST TİCARET
|200.625
|-0,58
|BIST İLETİŞİM
|28.242
|-1,20
|BIST SPOR
|27.032
|-0,24
|BIST İNŞAAT
|70.198
|-0,78
|BIST MALİ
|99.588
|-0,90
|BIST BANKA
|116.476
|-0,87
|BIST SİGORTA
|264.425
|-1,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.070
|-1,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.675
|-1,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.396
|-0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|94.648
|1,75
|BIST BİLİŞİM
|15.555
|-0,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.889
|-2,13
Kaynak: AA