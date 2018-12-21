Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.830 -0,67
BIST SINAİ 106.375 -0,49
BIST GIDA, İÇECEK 103.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.830 -0,67
BIST SINAİ 106.375 -0,49
BIST GIDA, İÇECEK 103.539 -0,67
BIST TEKSTIL, DERİ 28.072 -0,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.370 -0,42
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.491 -1,23
BIST TAŞ, TOPRAK 61.791 -0,42
BIST METAL ANA 189.657 0,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.049 0,42
BIST MADENCİLİK 72.723 -0,81
BIST HİZMETLER 71.562 -0,64
BIST ELEKTRİK 3.149 -1,19
BIST ULAŞTIRMA 160.154 0,08
BIST TURİZM 7.184 -2,46
BIST TİCARET 200.625 -0,58
BIST İLETİŞİM 28.242 -1,20
BIST SPOR 27.032 -0,24
BIST İNŞAAT 70.198 -0,78
BIST MALİ 99.588 -0,90
BIST BANKA 116.476 -0,87
BIST SİGORTA 264.425 -1,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.070 -1,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.675 -1,05
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.396 -0,37
BIST TEKNOLOJİ 94.648 1,75
BIST BİLİŞİM 15.555 -0,33
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.889 -2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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