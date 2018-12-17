Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.917 -1,23
BIST SINAİ 107.825 0,35
BIST GIDA, İÇECEK 102.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|64.917
|-1,23
|BIST SINAİ
|107.825
|0,35
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.937
|-2,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.380
|-0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.555
|1,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.616
|0,97
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.714
|0,11
|BIST METAL ANA
|190.705
|0,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|113.822
|0,70
|BIST MADENCİLİK
|75.696
|1,69
|BIST HİZMETLER
|70.589
|-0,47
|BIST ELEKTRİK
|3.152
|-0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|147.556
|0,29
|BIST TURİZM
|7.301
|2,33
|BIST TİCARET
|201.738
|0,29
|BIST İLETİŞİM
|28.266
|-2,85
|BIST SPOR
|26.815
|1,39
|BIST İNŞAAT
|71.953
|1,45
|BIST MALİ
|97.859
|0,53
|BIST BANKA
|112.783
|0,76
|BIST SİGORTA
|270.184
|-0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|92.465
|2,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.446
|0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.463
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|94.874
|0,84
|BIST BİLİŞİM
|15.508
|-0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.979
|0,77
Kaynak: AA