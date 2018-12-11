Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.237 -0,84 BIST SINAİ 108.640 -0,15 BIST GIDA, İÇECEK 106.172 0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 27.499 -1,33 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.645 0,00 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.167 -0,67 BIST TAŞ, TOPRAK 62.950 -0,63 BIST METAL ANA 192.029 1,08 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.669 -0,76 BIST MADENCİLİK 76.766 -0,43 BIST HİZMETLER 71.838 -0,06 BIST ELEKTRİK 3.229 -0,17 BIST ULAŞTIRMA 157.525 -0,49 BIST TURİZM 7.252 0,41 BIST TİCARET 199.157 0,00 BIST İLETİŞİM 29.052 0,26 BIST SPOR 27.400 4,08 BIST İNŞAAT 71.016 -0,72 BIST MALİ 99.430 -0,61 BIST BANKA 115.630 -0,23 BIST SİGORTA 274.950 -0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.899 0,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.765 -1,09 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.487 -1,05 BIST TEKNOLOJİ 101.755 -0,49 BIST BİLİŞİM 16.593 -0,63 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.416 3,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)