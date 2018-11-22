Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.629 1,55
BIST SINAİ 109.188 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 100.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.629 1,55
BIST SINAİ 109.188 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 100.179 -0,88
BIST TEKSTIL, DERİ 26.251 0,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.603 0,27
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.862 0,28
BIST TAŞ, TOPRAK 61.316 0,80
BIST METAL ANA 209.913 -0,66
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.636 0,01
BIST MADENCİLİK 72.598 -4,89
BIST HİZMETLER 70.729 0,13
BIST ELEKTRİK 3.093 -0,50
BIST ULAŞTIRMA 158.126 -1,18
BIST TURİZM 6.497 2,35
BIST TİCARET 194.206 0,03
BIST İLETİŞİM 28.337 1,35
BIST SPOR 26.133 -0,19
BIST İNŞAAT 73.739 -0,40
BIST MALİ 100.767 -0,21
BIST BANKA 118.548 -0,42
BIST SİGORTA 272.847 -1,02
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.448 -1,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.220 0,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.054 0,02
BIST TEKNOLOJİ 102.643 -0,76
BIST BİLİŞİM 16.087 0,15
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.939 -0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et