Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.629 1,55
BIST SINAİ 109.188 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 100.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|57.629
|1,55
|BIST SINAİ
|109.188
|-0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|100.179
|-0,88
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.251
|0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.603
|0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.862
|0,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.316
|0,80
|BIST METAL ANA
|209.913
|-0,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|115.636
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|72.598
|-4,89
|BIST HİZMETLER
|70.729
|0,13
|BIST ELEKTRİK
|3.093
|-0,50
|BIST ULAŞTIRMA
|158.126
|-1,18
|BIST TURİZM
|6.497
|2,35
|BIST TİCARET
|194.206
|0,03
|BIST İLETİŞİM
|28.337
|1,35
|BIST SPOR
|26.133
|-0,19
|BIST İNŞAAT
|73.739
|-0,40
|BIST MALİ
|100.767
|-0,21
|BIST BANKA
|118.548
|-0,42
|BIST SİGORTA
|272.847
|-1,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.448
|-1,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.220
|0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.054
|0,02
|BIST TEKNOLOJİ
|102.643
|-0,76
|BIST BİLİŞİM
|16.087
|0,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.939
|-0,38