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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 56.658 -0,50
BIST SINAİ 109.226 0,70
BIST GIDA, İÇECEK 100.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 56.658 -0,50
BIST SINAİ 109.226 0,70
BIST GIDA, İÇECEK 100.408 0,39
BIST TEKSTIL, DERİ 25.915 0,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.525 0,37
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.669 0,42
BIST TAŞ, TOPRAK 60.692 -0,17
BIST METAL ANA 212.283 1,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 115.112 -0,14
BIST MADENCİLİK 75.902 4,18
BIST HİZMETLER 70.188 1,06
BIST ELEKTRİK 3.124 0,57
BIST ULAŞTIRMA 159.882 3,12
BIST TURİZM 6.461 0,95
BIST TİCARET 191.676 -0,11
BIST İLETİŞİM 27.776 1,32
BIST SPOR 26.177 -0,53
BIST İNŞAAT 74.092 0,05
BIST MALİ 100.763 0,17
BIST BANKA 118.462 0,66
BIST SİGORTA 278.277 -1,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.219 3,11
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.227 -0,58
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.008 0,46
BIST TEKNOLOJİ 102.378 0,69
BIST BİLİŞİM 16.016 -0,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.440 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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