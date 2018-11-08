Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 56.860 1,65
BIST SINAİ 114.575 -2,01
BIST GIDA, İÇECEK 99.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 56.860 1,65
BIST SINAİ 114.575 -2,01
BIST GIDA, İÇECEK 99.459 -0,71
BIST TEKSTIL, DERİ 28.026 -0,51
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.892 -2,11
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.313 -3,62
BIST TAŞ, TOPRAK 63.791 -0,38
BIST METAL ANA 229.157 -1,89
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 127.957 -0,72
BIST MADENCİLİK 64.303 -0,68
BIST HİZMETLER 68.947 -1,43
BIST ELEKTRİK 3.303 -0,86
BIST ULAŞTIRMA 147.315 -4,03
BIST TURİZM 6.186 0,41
BIST TİCARET 189.457 -1,03
BIST İLETİŞİM 27.781 -0,43
BIST SPOR 28.250 -1,01
BIST İNŞAAT 72.664 -0,41
BIST MALİ 102.461 -0,84
BIST BANKA 119.466 -0,98
BIST SİGORTA 274.024 -0,11
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.607 -0,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.825 -0,60
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.736 -1,19
BIST TEKNOLOJİ 106.259 -1,89
BIST BİLİŞİM 17.049 -1,52
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.128 0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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