Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 56.860 1,65
BIST SINAİ 114.575 -2,01
BIST GIDA, İÇECEK 99.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|56.860
|1,65
|BIST SINAİ
|114.575
|-2,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.459
|-0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.026
|-0,51
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.892
|-2,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.313
|-3,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.791
|-0,38
|BIST METAL ANA
|229.157
|-1,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|127.957
|-0,72
|BIST MADENCİLİK
|64.303
|-0,68
|BIST HİZMETLER
|68.947
|-1,43
|BIST ELEKTRİK
|3.303
|-0,86
|BIST ULAŞTIRMA
|147.315
|-4,03
|BIST TURİZM
|6.186
|0,41
|BIST TİCARET
|189.457
|-1,03
|BIST İLETİŞİM
|27.781
|-0,43
|BIST SPOR
|28.250
|-1,01
|BIST İNŞAAT
|72.664
|-0,41
|BIST MALİ
|102.461
|-0,84
|BIST BANKA
|119.466
|-0,98
|BIST SİGORTA
|274.024
|-0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.607
|-0,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.825
|-0,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.736
|-1,19
|BIST TEKNOLOJİ
|106.259
|-1,89
|BIST BİLİŞİM
|17.049
|-1,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.128
|0,02