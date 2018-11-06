Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 53.774 -0,45
BIST SINAİ 117.873 -0,41
BIST GIDA, İÇECEK 101.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|53.774
|-0,45
|BIST SINAİ
|117.873
|-0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|101.707
|1,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.868
|-0,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.745
|-0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.208
|-0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.826
|-0,30
|BIST METAL ANA
|239.639
|-0,91
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|129.646
|-0,44
|BIST MADENCİLİK
|65.103
|-1,81
|BIST HİZMETLER
|69.871
|0,15
|BIST ELEKTRİK
|3.384
|0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|150.429
|-0,20
|BIST TURİZM
|6.225
|-0,29
|BIST TİCARET
|191.389
|0,71
|BIST İLETİŞİM
|28.108
|-0,37
|BIST SPOR
|28.318
|0,24
|BIST İNŞAAT
|72.516
|-0,23
|BIST MALİ
|102.264
|-1,12
|BIST BANKA
|119.337
|-1,74
|BIST SİGORTA
|272.185
|-0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|49.821
|2,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.553
|-0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.793
|-0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|107.733
|0,23
|BIST BİLİŞİM
|17.345
|-0,54
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.210
|0,39