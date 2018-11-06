Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 53.774 -0,45
BIST SINAİ 117.873 -0,41
BIST GIDA, İÇECEK 101.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 53.774 -0,45
BIST SINAİ 117.873 -0,41
BIST GIDA, İÇECEK 101.707 1,63
BIST TEKSTIL, DERİ 27.868 -0,01
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.745 -0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.208 -0,51
BIST TAŞ, TOPRAK 63.826 -0,30
BIST METAL ANA 239.639 -0,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.646 -0,44
BIST MADENCİLİK 65.103 -1,81
BIST HİZMETLER 69.871 0,15
BIST ELEKTRİK 3.384 0,46
BIST ULAŞTIRMA 150.429 -0,20
BIST TURİZM 6.225 -0,29
BIST TİCARET 191.389 0,71
BIST İLETİŞİM 28.108 -0,37
BIST SPOR 28.318 0,24
BIST İNŞAAT 72.516 -0,23
BIST MALİ 102.264 -1,12
BIST BANKA 119.337 -1,74
BIST SİGORTA 272.185 -0,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 49.821 2,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.553 -0,48
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.793 -0,19
BIST TEKNOLOJİ 107.733 0,23
BIST BİLİŞİM 17.345 -0,54
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.210 0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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