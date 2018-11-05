Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 53.461 0,23 BIST SINAİ 116.978 0,47 BIST GIDA, İÇECEK 99.711 0,41 BIST TEKSTIL, DERİ 27.594 0,49 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.625 1,45 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.955 1,43 BIST TAŞ, TOPRAK 63.894 0,47 BIST METAL ANA 237.749 -0,71 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.148 0,00 BIST MADENCİLİK 64.783 1,80 BIST HİZMETLER 69.439 0,17 BIST ELEKTRİK 3.287 0,77 BIST ULAŞTIRMA 149.794 -0,23 BIST TURİZM 6.302 2,22 BIST TİCARET 189.379 0,07 BIST İLETİŞİM 28.083 0,35 BIST SPOR 27.779 -0,99 BIST İNŞAAT 73.273 0,83 BIST MALİ 102.356 1,79 BIST BANKA 120.207 3,10 BIST SİGORTA 272.679 -0,29 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.906 1,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.661 0,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.223 0,97 BIST TEKNOLOJİ 106.687 0,04 BIST BİLİŞİM 17.301 0,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.380 1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)