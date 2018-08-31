Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 50.227 -0,99
BIST SINAİ 124.149 0,07
BIST GIDA, İÇECEK 102.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|50.227
|-0,99
|BIST SINAİ
|124.149
|0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.028
|-1,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.237
|0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.263
|0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.421
|-0,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|75.937
|1,58
|BIST METAL ANA
|294.043
|1,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|129.317
|0,50
|BIST MADENCİLİK
|61.711
|-1,96
|BIST HİZMETLER
|66.367
|-0,82
|BIST ELEKTRİK
|3.557
|-0,74
|BIST ULAŞTIRMA
|160.896
|-0,75
|BIST TURİZM
|6.696
|0,19
|BIST TİCARET
|164.619
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|25.768
|-2,58
|BIST SPOR
|37.268
|1,58
|BIST İNŞAAT
|80.183
|1,71
|BIST MALİ
|95.002
|-1,11
|BIST BANKA
|98.426
|-2,30
|BIST SİGORTA
|283.054
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.678
|-0,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.717
|0,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.703
|-0,11
|BIST TEKNOLOJİ
|102.735
|-0,33
|BIST BİLİŞİM
|17.607
|1,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|21.023
|-0,99