Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 50.227 -0,99 BIST SINAİ 124.149 0,07 BIST GIDA, İÇECEK 102.028 -1,57 BIST TEKSTIL, DERİ 26.237 0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.263 0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.421 -0,94 BIST TAŞ, TOPRAK 75.937 1,58 BIST METAL ANA 294.043 1,44 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.317 0,50 BIST MADENCİLİK 61.711 -1,96 BIST HİZMETLER 66.367 -0,82 BIST ELEKTRİK 3.557 -0,74 BIST ULAŞTIRMA 160.896 -0,75 BIST TURİZM 6.696 0,19 BIST TİCARET 164.619 -0,07 BIST İLETİŞİM 25.768 -2,58 BIST SPOR 37.268 1,58 BIST İNŞAAT 80.183 1,71 BIST MALİ 95.002 -1,11 BIST BANKA 98.426 -2,30 BIST SİGORTA 283.054 -0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.678 -0,30 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.717 0,04 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.703 -0,11 BIST TEKNOLOJİ 102.735 -0,33 BIST BİLİŞİM 17.607 1,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.023 -0,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)