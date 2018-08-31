Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 50.227 -0,99
BIST SINAİ 124.149 0,07
BIST GIDA, İÇECEK 102.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 50.227 -0,99
BIST SINAİ 124.149 0,07
BIST GIDA, İÇECEK 102.028 -1,57
BIST TEKSTIL, DERİ 26.237 0,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.263 0,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.421 -0,94
BIST TAŞ, TOPRAK 75.937 1,58
BIST METAL ANA 294.043 1,44
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.317 0,50
BIST MADENCİLİK 61.711 -1,96
BIST HİZMETLER 66.367 -0,82
BIST ELEKTRİK 3.557 -0,74
BIST ULAŞTIRMA 160.896 -0,75
BIST TURİZM 6.696 0,19
BIST TİCARET 164.619 -0,07
BIST İLETİŞİM 25.768 -2,58
BIST SPOR 37.268 1,58
BIST İNŞAAT 80.183 1,71
BIST MALİ 95.002 -1,11
BIST BANKA 98.426 -2,30
BIST SİGORTA 283.054 -0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.678 -0,30
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.717 0,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.703 -0,11
BIST TEKNOLOJİ 102.735 -0,33
BIST BİLİŞİM 17.607 1,25
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.023 -0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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