Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 49.752 0,06
BIST SINAİ 123.550 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 106.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 49.752 0,06
BIST SINAİ 123.550 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 106.074 -3,51
BIST TEKSTIL, DERİ 26.464 0,33
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.862 -0,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.660 -1,19
BIST TAŞ, TOPRAK 75.433 -1,00
BIST METAL ANA 290.758 1,36
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.597 -0,95
BIST MADENCİLİK 61.603 -1,79
BIST HİZMETLER 65.069 -3,87
BIST ELEKTRİK 3.579 -2,31
BIST ULAŞTIRMA 161.162 -4,01
BIST TURİZM 6.707 -2,66
BIST TİCARET 153.870 -1,90
BIST İLETİŞİM 26.308 -7,01
BIST SPOR 35.926 0,75
BIST İNŞAAT 74.815 -1,94
BIST MALİ 94.119 -1,05
BIST BANKA 99.818 -1,41
BIST SİGORTA 279.983 -0,87
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.039 8,67
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.221 -1,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.043 1,95
BIST TEKNOLOJİ 105.627 -1,78
BIST BİLİŞİM 17.911 -2,68
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.497 0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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