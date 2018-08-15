Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 49.752 0,06
BIST SINAİ 123.550 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 106.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|49.752
|0,06
|BIST SINAİ
|123.550
|-0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.074
|-3,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.464
|0,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.862
|-0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.660
|-1,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|75.433
|-1,00
|BIST METAL ANA
|290.758
|1,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|124.597
|-0,95
|BIST MADENCİLİK
|61.603
|-1,79
|BIST HİZMETLER
|65.069
|-3,87
|BIST ELEKTRİK
|3.579
|-2,31
|BIST ULAŞTIRMA
|161.162
|-4,01
|BIST TURİZM
|6.707
|-2,66
|BIST TİCARET
|153.870
|-1,90
|BIST İLETİŞİM
|26.308
|-7,01
|BIST SPOR
|35.926
|0,75
|BIST İNŞAAT
|74.815
|-1,94
|BIST MALİ
|94.119
|-1,05
|BIST BANKA
|99.818
|-1,41
|BIST SİGORTA
|279.983
|-0,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.039
|8,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.221
|-1,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.043
|1,95
|BIST TEKNOLOJİ
|105.627
|-1,78
|BIST BİLİŞİM
|17.911
|-2,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|21.497
|0,13