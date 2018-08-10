Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 52.454 -3,46
BIST SINAİ 124.684 0,83
BIST GIDA, İÇECEK 107.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 52.454 -3,46
BIST SINAİ 124.684 0,83
BIST GIDA, İÇECEK 107.411 -3,26
BIST TEKSTIL, DERİ 26.308 -0,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.421 -1,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.884 4,96
BIST TAŞ, TOPRAK 74.998 -1,00
BIST METAL ANA 310.690 -0,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 124.572 0,42
BIST MADENCİLİK 66.108 -1,70
BIST HİZMETLER 71.257 -1,02
BIST ELEKTRİK 3.843 -0,64
BIST ULAŞTIRMA 172.548 0,94
BIST TURİZM 7.268 -2,07
BIST TİCARET 168.888 -2,18
BIST İLETİŞİM 29.466 -1,50
BIST SPOR 38.214 -2,76
BIST İNŞAAT 80.108 0,42
BIST MALİ 100.821 -1,35
BIST BANKA 114.500 -2,34
BIST SİGORTA 265.486 -1,12
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.215 -1,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.676 -0,05
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.742 -0,89
BIST TEKNOLOJİ 107.728 -0,05
BIST BİLİŞİM 19.209 -1,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.338 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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