Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 52.454 -3,46
BIST SINAİ 124.684 0,83
BIST GIDA, İÇECEK 107.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|52.454
|-3,46
|BIST SINAİ
|124.684
|0,83
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.411
|-3,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.308
|-0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.421
|-1,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.884
|4,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|74.998
|-1,00
|BIST METAL ANA
|310.690
|-0,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|124.572
|0,42
|BIST MADENCİLİK
|66.108
|-1,70
|BIST HİZMETLER
|71.257
|-1,02
|BIST ELEKTRİK
|3.843
|-0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|172.548
|0,94
|BIST TURİZM
|7.268
|-2,07
|BIST TİCARET
|168.888
|-2,18
|BIST İLETİŞİM
|29.466
|-1,50
|BIST SPOR
|38.214
|-2,76
|BIST İNŞAAT
|80.108
|0,42
|BIST MALİ
|100.821
|-1,35
|BIST BANKA
|114.500
|-2,34
|BIST SİGORTA
|265.486
|-1,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.215
|-1,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.676
|-0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.742
|-0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|107.728
|-0,05
|BIST BİLİŞİM
|19.209
|-1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.338
|-0,63