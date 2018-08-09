Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 55.026 -0,70
BIST SINAİ 124.605 1,71
BIST GIDA, İÇECEK 110.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|55.026
|-0,70
|BIST SINAİ
|124.605
|1,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.119
|0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.773
|1,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.838
|0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.435
|2,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|76.096
|0,43
|BIST METAL ANA
|315.056
|1,82
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|125.893
|0,42
|BIST MADENCİLİK
|67.983
|2,57
|BIST HİZMETLER
|72.423
|0,75
|BIST ELEKTRİK
|3.882
|1,01
|BIST ULAŞTIRMA
|174.796
|2,18
|BIST TURİZM
|7.589
|1,32
|BIST TİCARET
|170.332
|-0,10
|BIST İLETİŞİM
|30.339
|0,54
|BIST SPOR
|39.758
|0,27
|BIST İNŞAAT
|80.007
|1,02
|BIST MALİ
|104.092
|1,28
|BIST BANKA
|120.200
|1,49
|BIST SİGORTA
|267.443
|-0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.955
|0,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.867
|1,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.033
|1,04
|BIST TEKNOLOJİ
|109.093
|2,04
|BIST BİLİŞİM
|19.533
|0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.838
|-0,13