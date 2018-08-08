Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 55.425 -0,55
BIST SINAİ 121.933 0,31
BIST GIDA, İÇECEK 108.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|55.425
|-0,55
|BIST SINAİ
|121.933
|0,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.171
|0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.342
|-0,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.191
|0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|99.454
|0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|75.621
|0,26
|BIST METAL ANA
|306.954
|0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|125.172
|0,45
|BIST MADENCİLİK
|66.088
|1,78
|BIST HİZMETLER
|71.464
|-0,34
|BIST ELEKTRİK
|3.833
|0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|170.743
|0,31
|BIST TURİZM
|7.493
|0,12
|BIST TİCARET
|169.394
|-0,24
|BIST İLETİŞİM
|29.882
|-1,26
|BIST SPOR
|39.400
|-0,70
|BIST İNŞAAT
|78.998
|0,98
|BIST MALİ
|101.929
|0,46
|BIST BANKA
|117.446
|0,50
|BIST SİGORTA
|268.402
|-0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.910
|0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.245
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.469
|-0,16
|BIST TEKNOLOJİ
|107.280
|0,41
|BIST BİLİŞİM
|19.383
|1,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.650
|0,55