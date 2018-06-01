Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.676 -1,25
BIST SINAİ 122.789 -0,68
BIST GIDA, İÇECEK 118.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|57.676
|-1,25
|BIST SINAİ
|122.789
|-0,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.749
|-2,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.488
|-1,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.394
|-1,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|95.598
|-1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|72.961
|-0,77
|BIST METAL ANA
|292.287
|0,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.114
|-0,28
|BIST MADENCİLİK
|74.853
|-1,03
|BIST HİZMETLER
|71.481
|-1,24
|BIST ELEKTRİK
|4.041
|-1,83
|BIST ULAŞTIRMA
|161.567
|-0,52
|BIST TURİZM
|6.725
|-1,50
|BIST TİCARET
|176.859
|-1,11
|BIST İLETİŞİM
|29.767
|-1,90
|BIST SPOR
|46.139
|-1,51
|BIST İNŞAAT
|71.122
|-0,99
|BIST MALİ
|110.879
|-2,09
|BIST BANKA
|136.763
|-2,86
|BIST SİGORTA
|315.163
|-1,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.295
|-1,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.128
|-1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.747
|-1,03
|BIST TEKNOLOJİ
|97.375
|-0,47
|BIST BİLİŞİM
|21.490
|-1,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|21.972
|-1,58