Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.676 -1,25
BIST SINAİ 122.789 -0,68
BIST GIDA, İÇECEK 118.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.676 -1,25
BIST SINAİ 122.789 -0,68
BIST GIDA, İÇECEK 118.749 -2,33
BIST TEKSTIL, DERİ 29.488 -1,91
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.394 -1,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.598 -1,08
BIST TAŞ, TOPRAK 72.961 -0,77
BIST METAL ANA 292.287 0,31
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.114 -0,28
BIST MADENCİLİK 74.853 -1,03
BIST HİZMETLER 71.481 -1,24
BIST ELEKTRİK 4.041 -1,83
BIST ULAŞTIRMA 161.567 -0,52
BIST TURİZM 6.725 -1,50
BIST TİCARET 176.859 -1,11
BIST İLETİŞİM 29.767 -1,90
BIST SPOR 46.139 -1,51
BIST İNŞAAT 71.122 -0,99
BIST MALİ 110.879 -2,09
BIST BANKA 136.763 -2,86
BIST SİGORTA 315.163 -1,55
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.295 -1,13
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.128 -1,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.747 -1,03
BIST TEKNOLOJİ 97.375 -0,47
BIST BİLİŞİM 21.490 -1,38
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 21.972 -1,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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