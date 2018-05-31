Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 58.745 -0,40
BIST SINAİ 125.321 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 122.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|58.745
|-0,40
|BIST SINAİ
|125.321
|-0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.740
|-0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.471
|0,72
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.116
|-0,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|96.958
|0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|74.563
|-1,68
|BIST METAL ANA
|298.920
|-0,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.986
|-1,37
|BIST MADENCİLİK
|76.686
|1,26
|BIST HİZMETLER
|73.578
|-0,98
|BIST ELEKTRİK
|4.166
|-0,23
|BIST ULAŞTIRMA
|167.487
|-0,75
|BIST TURİZM
|6.866
|-1,93
|BIST TİCARET
|178.379
|-1,22
|BIST İLETİŞİM
|31.200
|-1,24
|BIST SPOR
|47.770
|-2,19
|BIST İNŞAAT
|73.353
|-0,19
|BIST MALİ
|116.077
|-1,84
|BIST BANKA
|145.235
|-2,03
|BIST SİGORTA
|317.355
|-0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|58.343
|-4,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.204
|-1,00
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.975
|-3,84
|BIST TEKNOLOJİ
|98.255
|-0,21
|BIST BİLİŞİM
|22.064
|-0,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.107
|-0,92