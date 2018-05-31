Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 58.745 -0,40
BIST SINAİ 125.321 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 122.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 58.745 -0,40
BIST SINAİ 125.321 -0,40
BIST GIDA, İÇECEK 122.740 -0,71
BIST TEKSTIL, DERİ 30.471 0,72
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.116 -0,05
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 96.958 0,66
BIST TAŞ, TOPRAK 74.563 -1,68
BIST METAL ANA 298.920 -0,73
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.986 -1,37
BIST MADENCİLİK 76.686 1,26
BIST HİZMETLER 73.578 -0,98
BIST ELEKTRİK 4.166 -0,23
BIST ULAŞTIRMA 167.487 -0,75
BIST TURİZM 6.866 -1,93
BIST TİCARET 178.379 -1,22
BIST İLETİŞİM 31.200 -1,24
BIST SPOR 47.770 -2,19
BIST İNŞAAT 73.353 -0,19
BIST MALİ 116.077 -1,84
BIST BANKA 145.235 -2,03
BIST SİGORTA 317.355 -0,42
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 58.343 -4,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.204 -1,00
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.975 -3,84
BIST TEKNOLOJİ 98.255 -0,21
BIST BİLİŞİM 22.064 -0,60
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.107 -0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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