Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 57.418 -0,41
BIST SINAİ 122.919 1,34
BIST GIDA, İÇECEK 123.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|57.418
|-0,41
|BIST SINAİ
|122.919
|1,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.391
|0,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.215
|0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.179
|0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|93.118
|1,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|74.128
|0,65
|BIST METAL ANA
|299.508
|2,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.563
|-0,13
|BIST MADENCİLİK
|73.336
|2,21
|BIST HİZMETLER
|73.208
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|3.966
|0,07
|BIST ULAŞTIRMA
|154.164
|1,06
|BIST TURİZM
|6.397
|2,92
|BIST TİCARET
|180.741
|0,73
|BIST İLETİŞİM
|32.454
|-0,92
|BIST SPOR
|45.744
|1,14
|BIST İNŞAAT
|75.346
|0,59
|BIST MALİ
|117.162
|1,30
|BIST BANKA
|147.804
|2,04
|BIST SİGORTA
|311.050
|-0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.922
|-16,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.596
|0,95
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.571
|-0,56
|BIST TEKNOLOJİ
|97.749
|0,03
|BIST BİLİŞİM
|21.734
|0,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.142
|-2,42