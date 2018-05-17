Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.868 0,59 BIST SINAİ 124.457 0,46 BIST GIDA, İÇECEK 126.014 -0,02 BIST TEKSTIL, DERİ 30.998 0,32 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.536 2,16 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.815 -0,46 BIST TAŞ, TOPRAK 76.467 -0,11 BIST METAL ANA 306.295 1,09 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.067 1,05 BIST MADENCİLİK 64.003 1,13 BIST HİZMETLER 73.978 0,08 BIST ELEKTRİK 4.195 -0,01 BIST ULAŞTIRMA 162.387 0,63 BIST TURİZM 6.623 -0,30 BIST TİCARET 180.763 0,62 BIST İLETİŞİM 31.908 -0,98 BIST SPOR 48.325 1,24 BIST İNŞAAT 73.189 0,29 BIST MALİ 116.618 0,26 BIST BANKA 144.720 0,00 BIST SİGORTA 313.451 -0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 73.446 0,75 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.111 0,70 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.622 0,48 BIST TEKNOLOJİ 101.905 1,91 BIST BİLİŞİM 23.021 0,00 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.661 0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır)