Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 60.744 -1,55
BIST SINAİ 123.057 -0,59
BIST GIDA, İÇECEK 127.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|60.744
|-1,55
|BIST SINAİ
|123.057
|-0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|127.782
|-0,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.766
|-2,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.020
|-0,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|94.717
|-2,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|77.686
|-1,54
|BIST METAL ANA
|293.997
|1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.096
|-1,57
|BIST MADENCİLİK
|64.162
|4,62
|BIST HİZMETLER
|73.716
|-0,98
|BIST ELEKTRİK
|4.154
|-1,50
|BIST ULAŞTIRMA
|163.619
|-0,32
|BIST TURİZM
|6.665
|-0,81
|BIST TİCARET
|174.565
|-0,71
|BIST İLETİŞİM
|32.442
|-1,66
|BIST SPOR
|47.945
|-1,36
|BIST İNŞAAT
|73.488
|-1,11
|BIST MALİ
|117.197
|-1,52
|BIST BANKA
|145.119
|-1,46
|BIST SİGORTA
|310.300
|-0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.248
|-1,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.890
|-1,83
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.944
|-0,98
|BIST TEKNOLOJİ
|100.377
|-0,24
|BIST BİLİŞİM
|23.415
|-0,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.706
|-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)