Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 60.744 -1,55
BIST SINAİ 123.057 -0,59
BIST GIDA, İÇECEK 127.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 60.744 -1,55
BIST SINAİ 123.057 -0,59
BIST GIDA, İÇECEK 127.782 -0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 30.766 -2,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.020 -0,95
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.717 -2,22
BIST TAŞ, TOPRAK 77.686 -1,54
BIST METAL ANA 293.997 1,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.096 -1,57
BIST MADENCİLİK 64.162 4,62
BIST HİZMETLER 73.716 -0,98
BIST ELEKTRİK 4.154 -1,50
BIST ULAŞTIRMA 163.619 -0,32
BIST TURİZM 6.665 -0,81
BIST TİCARET 174.565 -0,71
BIST İLETİŞİM 32.442 -1,66
BIST SPOR 47.945 -1,36
BIST İNŞAAT 73.488 -1,11
BIST MALİ 117.197 -1,52
BIST BANKA 145.119 -1,46
BIST SİGORTA 310.300 -0,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.248 -1,23
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.890 -1,83
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.944 -0,98
BIST TEKNOLOJİ 100.377 -0,24
BIST BİLİŞİM 23.415 -0,99
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.706 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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