Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 62.596 -0,58
BIST SINAİ 119.509 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 126.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|62.596
|-0,58
|BIST SINAİ
|119.509
|-0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.848
|-1,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.508
|-3,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.556
|-1,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|95.295
|-1,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|79.542
|-0,77
|BIST METAL ANA
|265.590
|2,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.761
|-1,20
|BIST MADENCİLİK
|60.784
|-2,52
|BIST HİZMETLER
|73.400
|-0,28
|BIST ELEKTRİK
|4.327
|-1,67
|BIST ULAŞTIRMA
|162.535
|0,04
|BIST TURİZM
|7.183
|-0,86
|BIST TİCARET
|175.585
|-0,91
|BIST İLETİŞİM
|31.512
|0,62
|BIST SPOR
|50.785
|-1,69
|BIST İNŞAAT
|73.782
|-0,54
|BIST MALİ
|116.270
|-0,36
|BIST BANKA
|142.564
|-0,20
|BIST SİGORTA
|314.680
|-0,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|74.312
|-2,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.147
|-0,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.140
|-0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|101.414
|-1,42
|BIST BİLİŞİM
|23.628
|-1,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.460
|-1,29