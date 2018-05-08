Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 62.596 -0,58
BIST SINAİ 119.509 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 126.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 62.596 -0,58
BIST SINAİ 119.509 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 126.848 -1,93
BIST TEKSTIL, DERİ 30.508 -3,35
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.556 -1,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 95.295 -1,06
BIST TAŞ, TOPRAK 79.542 -0,77
BIST METAL ANA 265.590 2,59
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.761 -1,20
BIST MADENCİLİK 60.784 -2,52
BIST HİZMETLER 73.400 -0,28
BIST ELEKTRİK 4.327 -1,67
BIST ULAŞTIRMA 162.535 0,04
BIST TURİZM 7.183 -0,86
BIST TİCARET 175.585 -0,91
BIST İLETİŞİM 31.512 0,62
BIST SPOR 50.785 -1,69
BIST İNŞAAT 73.782 -0,54
BIST MALİ 116.270 -0,36
BIST BANKA 142.564 -0,20
BIST SİGORTA 314.680 -0,47
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 74.312 -2,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.147 -0,51
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.140 -0,59
BIST TEKNOLOJİ 101.414 -1,42
BIST BİLİŞİM 23.628 -1,00
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.460 -1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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