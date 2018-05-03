Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.566 -0,17
BIST SINAİ 126.487 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 130.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|64.566
|-0,17
|BIST SINAİ
|126.487
|0,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|130.701
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.331
|0,72
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.947
|0,89
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|101.459
|-0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.964
|0,74
|BIST METAL ANA
|283.395
|1,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.373
|-0,26
|BIST MADENCİLİK
|66.093
|0,88
|BIST HİZMETLER
|76.412
|-0,24
|BIST ELEKTRİK
|4.530
|1,19
|BIST ULAŞTIRMA
|166.677
|-0,52
|BIST TURİZM
|7.586
|1,16
|BIST TİCARET
|180.144
|-0,28
|BIST İLETİŞİM
|33.816
|-0,10
|BIST SPOR
|50.028
|0,24
|BIST İNŞAAT
|73.913
|-0,44
|BIST MALİ
|119.871
|0,17
|BIST BANKA
|148.037
|0,54
|BIST SİGORTA
|319.137
|-0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|94.097
|6,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.630
|-0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.861
|-0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|106.537
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|24.796
|0,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.396
|0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)