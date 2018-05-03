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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.566 -0,17
BIST SINAİ 126.487 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 130.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.566 -0,17
BIST SINAİ 126.487 0,22
BIST GIDA, İÇECEK 130.701 -0,06
BIST TEKSTIL, DERİ 32.331 0,72
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.947 0,89
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 101.459 -0,51
BIST TAŞ, TOPRAK 82.964 0,74
BIST METAL ANA 283.395 1,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.373 -0,26
BIST MADENCİLİK 66.093 0,88
BIST HİZMETLER 76.412 -0,24
BIST ELEKTRİK 4.530 1,19
BIST ULAŞTIRMA 166.677 -0,52
BIST TURİZM 7.586 1,16
BIST TİCARET 180.144 -0,28
BIST İLETİŞİM 33.816 -0,10
BIST SPOR 50.028 0,24
BIST İNŞAAT 73.913 -0,44
BIST MALİ 119.871 0,17
BIST BANKA 148.037 0,54
BIST SİGORTA 319.137 -0,27
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 94.097 6,99
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.630 -0,44
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.861 -0,25
BIST TEKNOLOJİ 106.537 0,31
BIST BİLİŞİM 24.796 0,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.396 0,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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