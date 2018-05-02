Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri (Günlük) Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.404 -2,13
BIST SINAİ 124.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri (Günlük)
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|64.404
|-2,13
|BIST SINAİ
|124.745
|-0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|130.254
|-2,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.154
|-2,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.421
|-2,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.001
|-0,83
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.678
|-1,22
|BIST METAL ANA
|272.757
|2,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.507
|0,49
|BIST MADENCİLİK
|63.429
|0,33
|BIST HİZMETLER
|76.797
|-0,29
|BIST ELEKTRİK
|4.379
|-1,75
|BIST ULAŞTIRMA
|165.514
|0,71
|BIST TURİZM
|7.645
|0,22
|BIST TİCARET
|181.377
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|34.502
|-0,72
|BIST SPOR
|49.977
|-1,49
|BIST İNŞAAT
|73.692
|-1,02
|BIST MALİ
|118.534
|-0,89
|BIST BANKA
|146.266
|-1,00
|BIST SİGORTA
|318.527
|0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|100.019
|-5,71
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.641
|-0,98
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.421
|0,02
|BIST TEKNOLOJİ
|106.341
|-0,72
|BIST BİLİŞİM
|24.558
|-1,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.258
|-1,03