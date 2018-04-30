Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.307 -0,14
BIST SINAİ 128.677 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 133.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.307 -0,14
BIST SINAİ 128.677 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 133.826 0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 33.776 -0,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 53.086 1,27
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.870 0,25
BIST TAŞ, TOPRAK 84.578 0,38
BIST METAL ANA 277.365 -0,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.376 1,64
BIST MADENCİLİK 67.266 0,54
BIST HİZMETLER 79.293 0,43
BIST ELEKTRİK 4.594 0,76
BIST ULAŞTIRMA 172.031 0,33
BIST TURİZM 7.860 3,89
BIST TİCARET 185.873 -0,04
BIST İLETİŞİM 35.767 0,93
BIST SPOR 51.906 -0,34
BIST İNŞAAT 74.090 0,42
BIST MALİ 123.828 0,16
BIST BANKA 153.583 0,21
BIST SİGORTA 321.016 -0,26
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 106.822 1,69
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.361 -0,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.984 0,71
BIST TEKNOLOJİ 110.292 -1,63
BIST BİLİŞİM 25.570 0,68
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.113 0,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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