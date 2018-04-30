Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 67.307 -0,14
BIST SINAİ 128.677 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 133.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|67.307
|-0,14
|BIST SINAİ
|128.677
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|133.826
|0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.776
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|53.086
|1,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.870
|0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.578
|0,38
|BIST METAL ANA
|277.365
|-0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.376
|1,64
|BIST MADENCİLİK
|67.266
|0,54
|BIST HİZMETLER
|79.293
|0,43
|BIST ELEKTRİK
|4.594
|0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|172.031
|0,33
|BIST TURİZM
|7.860
|3,89
|BIST TİCARET
|185.873
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|35.767
|0,93
|BIST SPOR
|51.906
|-0,34
|BIST İNŞAAT
|74.090
|0,42
|BIST MALİ
|123.828
|0,16
|BIST BANKA
|153.583
|0,21
|BIST SİGORTA
|321.016
|-0,26
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|106.822
|1,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.361
|-0,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.984
|0,71
|BIST TEKNOLOJİ
|110.292
|-1,63
|BIST BİLİŞİM
|25.570
|0,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.113
|0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)