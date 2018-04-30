Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 67.307 -0,14 BIST SINAİ 128.677 0,30 BIST GIDA, İÇECEK 133.826 0,82 BIST TEKSTIL, DERİ 33.776 -0,41 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 53.086 1,27 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.870 0,25 BIST TAŞ, TOPRAK 84.578 0,38 BIST METAL ANA 277.365 -0,72 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.376 1,64 BIST MADENCİLİK 67.266 0,54 BIST HİZMETLER 79.293 0,43 BIST ELEKTRİK 4.594 0,76 BIST ULAŞTIRMA 172.031 0,33 BIST TURİZM 7.860 3,89 BIST TİCARET 185.873 -0,04 BIST İLETİŞİM 35.767 0,93 BIST SPOR 51.906 -0,34 BIST İNŞAAT 74.090 0,42 BIST MALİ 123.828 0,16 BIST BANKA 153.583 0,21 BIST SİGORTA 321.016 -0,26 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 106.822 1,69 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.361 -0,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.984 0,71 BIST TEKNOLOJİ 110.292 -1,63 BIST BİLİŞİM 25.570 0,68 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.113 0,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)