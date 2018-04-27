Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.346 -0,37
BIST SINAİ 127.984 -0,33
BIST GIDA, İÇECEK 132.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.346 -0,37
BIST SINAİ 127.984 -0,33
BIST GIDA, İÇECEK 132.143 0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 33.748 -0,05
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 52.301 -0,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.385 0,36
BIST TAŞ, TOPRAK 84.474 0,18
BIST METAL ANA 281.474 -2,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.686 1,81
BIST MADENCİLİK 64.041 -1,20
BIST HİZMETLER 78.760 0,10
BIST ELEKTRİK 4.573 0,19
BIST ULAŞTIRMA 168.639 0,03
BIST TURİZM 7.559 2,18
BIST TİCARET 187.075 -0,24
BIST İLETİŞİM 35.504 0,41
BIST SPOR 51.819 0,53
BIST İNŞAAT 73.466 0,05
BIST MALİ 122.792 0,22
BIST BANKA 151.703 0,73
BIST SİGORTA 316.438 -0,25
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 105.725 -0,73
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.353 -0,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.509 0,09
BIST TEKNOLOJİ 112.113 4,70
BIST BİLİŞİM 25.466 0,80
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.995 0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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