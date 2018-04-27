Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.346 -0,37
BIST SINAİ 127.984 -0,33
BIST GIDA, İÇECEK 132.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.346
|-0,37
|BIST SINAİ
|127.984
|-0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|132.143
|0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.748
|-0,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|52.301
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.385
|0,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.474
|0,18
|BIST METAL ANA
|281.474
|-2,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.686
|1,81
|BIST MADENCİLİK
|64.041
|-1,20
|BIST HİZMETLER
|78.760
|0,10
|BIST ELEKTRİK
|4.573
|0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|168.639
|0,03
|BIST TURİZM
|7.559
|2,18
|BIST TİCARET
|187.075
|-0,24
|BIST İLETİŞİM
|35.504
|0,41
|BIST SPOR
|51.819
|0,53
|BIST İNŞAAT
|73.466
|0,05
|BIST MALİ
|122.792
|0,22
|BIST BANKA
|151.703
|0,73
|BIST SİGORTA
|316.438
|-0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|105.725
|-0,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.353
|-0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.509
|0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|112.113
|4,70
|BIST BİLİŞİM
|25.466
|0,80
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.995
|0,85