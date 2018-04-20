Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.049 -0,79
BIST SINAİ 132.639 -0,46
BIST GIDA, İÇECEK 133.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.049 -0,79
BIST SINAİ 132.639 -0,46
BIST GIDA, İÇECEK 133.810 -0,32
BIST TEKSTIL, DERİ 35.315 -1,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.445 0,11
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.604 -1,14
BIST TAŞ, TOPRAK 86.625 -0,50
BIST METAL ANA 292.493 0,50
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 150.189 -0,91
BIST MADENCİLİK 69.448 -0,93
BIST HİZMETLER 80.687 -0,86
BIST ELEKTRİK 4.650 -0,55
BIST ULAŞTIRMA 181.783 -2,45
BIST TURİZM 8.257 0,26
BIST TİCARET 187.346 -0,04
BIST İLETİŞİM 35.750 -0,52
BIST SPOR 54.455 -0,15
BIST İNŞAAT 77.484 -0,82
BIST MALİ 128.729 -0,24
BIST BANKA 161.319 -0,35
BIST SİGORTA 317.716 0,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 74.406 -0,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.758 -0,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.336 -0,23
BIST TEKNOLOJİ 112.710 -0,41
BIST BİLİŞİM 26.078 0,07
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.416 2,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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