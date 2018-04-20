Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.049 -0,79
BIST SINAİ 132.639 -0,46
BIST GIDA, İÇECEK 133.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.049
|-0,79
|BIST SINAİ
|132.639
|-0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|133.810
|-0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.315
|-1,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|54.445
|0,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.604
|-1,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.625
|-0,50
|BIST METAL ANA
|292.493
|0,50
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|150.189
|-0,91
|BIST MADENCİLİK
|69.448
|-0,93
|BIST HİZMETLER
|80.687
|-0,86
|BIST ELEKTRİK
|4.650
|-0,55
|BIST ULAŞTIRMA
|181.783
|-2,45
|BIST TURİZM
|8.257
|0,26
|BIST TİCARET
|187.346
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|35.750
|-0,52
|BIST SPOR
|54.455
|-0,15
|BIST İNŞAAT
|77.484
|-0,82
|BIST MALİ
|128.729
|-0,24
|BIST BANKA
|161.319
|-0,35
|BIST SİGORTA
|317.716
|0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|74.406
|-0,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.758
|-0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.336
|-0,23
|BIST TEKNOLOJİ
|112.710
|-0,41
|BIST BİLİŞİM
|26.078
|0,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.416
|2,03