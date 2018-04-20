Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 69.049 -0,79 BIST SINAİ 132.639 -0,46 BIST GIDA, İÇECEK 133.810 -0,32 BIST TEKSTIL, DERİ 35.315 -1,12 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.445 0,11 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.604 -1,14 BIST TAŞ, TOPRAK 86.625 -0,50 BIST METAL ANA 292.493 0,50 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 150.189 -0,91 BIST MADENCİLİK 69.448 -0,93 BIST HİZMETLER 80.687 -0,86 BIST ELEKTRİK 4.650 -0,55 BIST ULAŞTIRMA 181.783 -2,45 BIST TURİZM 8.257 0,26 BIST TİCARET 187.346 -0,04 BIST İLETİŞİM 35.750 -0,52 BIST SPOR 54.455 -0,15 BIST İNŞAAT 77.484 -0,82 BIST MALİ 128.729 -0,24 BIST BANKA 161.319 -0,35 BIST SİGORTA 317.716 0,84 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 74.406 -0,93 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.758 -0,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.336 -0,23 BIST TEKNOLOJİ 112.710 -0,41 BIST BİLİŞİM 26.078 0,07 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.416 2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)