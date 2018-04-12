Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 64.685 -0,69 BIST SINAİ 128.736 -0,09 BIST GIDA, İÇECEK 132.261 -0,88 BIST TEKSTIL, DERİ 34.807 1,15 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 52.690 0,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.925 -0,25 BIST TAŞ, TOPRAK 85.115 -0,13 BIST METAL ANA 270.175 0,67 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.709 -0,65 BIST MADENCİLİK 63.262 0,60 BIST HİZMETLER 79.834 0,13 BIST ELEKTRİK 4.571 -0,10 BIST ULAŞTIRMA 183.227 -1,02 BIST TURİZM 7.895 -0,89 BIST TİCARET 184.403 0,00 BIST İLETİŞİM 34.702 1,13 BIST SPOR 52.899 0,48 BIST İNŞAAT 80.541 0,60 BIST MALİ 125.964 0,11 BIST BANKA 157.160 0,87 BIST SİGORTA 312.614 0,70 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.254 -1,72 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.611 -0,82 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.460 -1,39 BIST TEKNOLOJİ 110.778 -0,51 BIST BİLİŞİM 25.056 -0,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.959 0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)