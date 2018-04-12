Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.685 -0,69
BIST SINAİ 128.736 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 132.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|64.685
|-0,69
|BIST SINAİ
|128.736
|-0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|132.261
|-0,88
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.807
|1,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|52.690
|0,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.925
|-0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.115
|-0,13
|BIST METAL ANA
|270.175
|0,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.709
|-0,65
|BIST MADENCİLİK
|63.262
|0,60
|BIST HİZMETLER
|79.834
|0,13
|BIST ELEKTRİK
|4.571
|-0,10
|BIST ULAŞTIRMA
|183.227
|-1,02
|BIST TURİZM
|7.895
|-0,89
|BIST TİCARET
|184.403
|0,00
|BIST İLETİŞİM
|34.702
|1,13
|BIST SPOR
|52.899
|0,48
|BIST İNŞAAT
|80.541
|0,60
|BIST MALİ
|125.964
|0,11
|BIST BANKA
|157.160
|0,87
|BIST SİGORTA
|312.614
|0,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.254
|-1,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.611
|-0,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.460
|-1,39
|BIST TEKNOLOJİ
|110.778
|-0,51
|BIST BİLİŞİM
|25.056
|-0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.959
|0,64