Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.839 -0,21 BIST SINAİ 130.948 -1,28 BIST GIDA, İÇECEK 137.205 -1,28 BIST TEKSTIL, DERİ 39.172 -0,89 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.562 -0,86 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.693 -1,60 BIST TAŞ, TOPRAK 88.173 -0,16 BIST METAL ANA 270.489 -1,30 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.727 -0,68 BIST MADENCİLİK 63.626 -3,59 BIST HİZMETLER 84.588 -0,76 BIST ELEKTRİK 4.859 -0,93 BIST ULAŞTIRMA 193.580 -0,96 BIST TURİZM 8.639 0,92 BIST TİCARET 190.600 -0,61 BIST İLETİŞİM 37.659 -0,83 BIST SPOR 55.533 -0,09 BIST İNŞAAT 83.054 0,24 BIST MALİ 131.395 -0,79 BIST BANKA 165.411 -0,73 BIST SİGORTA 315.170 -0,11 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.577 0,39 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.198 -1,16 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.422 -0,06 BIST TEKNOLOJİ 121.125 -3,14 BIST BİLİŞİM 27.532 -0,73 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.175 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)