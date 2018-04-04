Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.839 -0,21
BIST SINAİ 130.948 -1,28
BIST GIDA, İÇECEK 137.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.839
|-0,21
|BIST SINAİ
|130.948
|-1,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|137.205
|-1,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.172
|-0,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.562
|-0,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.693
|-1,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.173
|-0,16
|BIST METAL ANA
|270.489
|-1,30
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.727
|-0,68
|BIST MADENCİLİK
|63.626
|-3,59
|BIST HİZMETLER
|84.588
|-0,76
|BIST ELEKTRİK
|4.859
|-0,93
|BIST ULAŞTIRMA
|193.580
|-0,96
|BIST TURİZM
|8.639
|0,92
|BIST TİCARET
|190.600
|-0,61
|BIST İLETİŞİM
|37.659
|-0,83
|BIST SPOR
|55.533
|-0,09
|BIST İNŞAAT
|83.054
|0,24
|BIST MALİ
|131.395
|-0,79
|BIST BANKA
|165.411
|-0,73
|BIST SİGORTA
|315.170
|-0,11
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|57.577
|0,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.198
|-1,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.422
|-0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|121.125
|-3,14
|BIST BİLİŞİM
|27.532
|-0,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.175
|-0,78