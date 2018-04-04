Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.839 -0,21
BIST SINAİ 130.948 -1,28
BIST GIDA, İÇECEK 137.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.839 -0,21
BIST SINAİ 130.948 -1,28
BIST GIDA, İÇECEK 137.205 -1,28
BIST TEKSTIL, DERİ 39.172 -0,89
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.562 -0,86
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.693 -1,60
BIST TAŞ, TOPRAK 88.173 -0,16
BIST METAL ANA 270.489 -1,30
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.727 -0,68
BIST MADENCİLİK 63.626 -3,59
BIST HİZMETLER 84.588 -0,76
BIST ELEKTRİK 4.859 -0,93
BIST ULAŞTIRMA 193.580 -0,96
BIST TURİZM 8.639 0,92
BIST TİCARET 190.600 -0,61
BIST İLETİŞİM 37.659 -0,83
BIST SPOR 55.533 -0,09
BIST İNŞAAT 83.054 0,24
BIST MALİ 131.395 -0,79
BIST BANKA 165.411 -0,73
BIST SİGORTA 315.170 -0,11
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 57.577 0,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.198 -1,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.422 -0,06
BIST TEKNOLOJİ 121.125 -3,14
BIST BİLİŞİM 27.532 -0,73
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.175 -0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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