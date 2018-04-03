Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.167 -0,01 BIST SINAİ 132.367 0,34 BIST GIDA, İÇECEK 138.448 0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 39.723 -0,89 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.846 0,14 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.630 0,54 BIST TAŞ, TOPRAK 88.752 -0,39 BIST METAL ANA 272.683 0,98 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.993 -0,46 BIST MADENCİLİK 65.647 0,88 BIST HİZMETLER 85.233 0,55 BIST ELEKTRİK 4.927 -2,65 BIST ULAŞTIRMA 195.739 1,62 BIST TURİZM 8.506 -0,77 BIST TİCARET 191.754 0,01 BIST İLETİŞİM 37.925 0,96 BIST SPOR 55.853 -0,34 BIST İNŞAAT 82.855 -0,45 BIST MALİ 132.613 -0,30 BIST BANKA 166.995 -0,22 BIST SİGORTA 314.510 0,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.982 11,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.239 -0,71 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.507 0,17 BIST TEKNOLOJİ 125.693 -0,66 BIST BİLİŞİM 27.757 -0,41 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.881 0,91

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)