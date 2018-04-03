Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.167 -0,01
BIST SINAİ 132.367 0,34
BIST GIDA, İÇECEK 138.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.167
|-0,01
|BIST SINAİ
|132.367
|0,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.448
|0,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.723
|-0,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.846
|0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.630
|0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.752
|-0,39
|BIST METAL ANA
|272.683
|0,98
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.993
|-0,46
|BIST MADENCİLİK
|65.647
|0,88
|BIST HİZMETLER
|85.233
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|4.927
|-2,65
|BIST ULAŞTIRMA
|195.739
|1,62
|BIST TURİZM
|8.506
|-0,77
|BIST TİCARET
|191.754
|0,01
|BIST İLETİŞİM
|37.925
|0,96
|BIST SPOR
|55.853
|-0,34
|BIST İNŞAAT
|82.855
|-0,45
|BIST MALİ
|132.613
|-0,30
|BIST BANKA
|166.995
|-0,22
|BIST SİGORTA
|314.510
|0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.982
|11,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.239
|-0,71
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.507
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|125.693
|-0,66
|BIST BİLİŞİM
|27.757
|-0,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.881
|0,91