Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.978 0,19 BIST SINAİ 132.627 0,44 BIST GIDA, İÇECEK 137.300 0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 39.656 0,72 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 56.594 0,67 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.223 0,17 BIST TAŞ, TOPRAK 89.028 -0,07 BIST METAL ANA 273.483 0,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 156.823 0,41 BIST MADENCİLİK 63.128 2,09 BIST HİZMETLER 85.185 0,19 BIST ELEKTRİK 4.998 0,44 BIST ULAŞTIRMA 195.684 -0,58 BIST TURİZM 8.677 1,16 BIST TİCARET 192.608 0,90 BIST İLETİŞİM 37.547 0,30 BIST SPOR 56.069 -1,11 BIST İNŞAAT 83.531 0,65 BIST MALİ 134.420 0,64 BIST BANKA 169.971 0,77 BIST SİGORTA 308.983 -0,12 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.323 1,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.506 0,51 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.370 0,43 BIST TEKNOLOJİ 127.610 0,68 BIST BİLİŞİM 28.152 0,61 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.025 0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)