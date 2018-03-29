Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.732 1,73 BIST SINAİ 132.361 -0,63 BIST GIDA, İÇECEK 136.776 1,42 BIST TEKSTIL, DERİ 39.472 0,57 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 56.691 0,49 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.854 -4,30 BIST TAŞ, TOPRAK 89.130 0,60 BIST METAL ANA 271.159 1,18 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 156.672 0,51 BIST MADENCİLİK 61.893 1,62 BIST HİZMETLER 84.621 0,91 BIST ELEKTRİK 4.992 -0,57 BIST ULAŞTIRMA 194.827 2,98 BIST TURİZM 8.587 0,39 BIST TİCARET 191.217 -0,15 BIST İLETİŞİM 37.176 0,69 BIST SPOR 55.479 2,19 BIST İNŞAAT 82.965 0,26 BIST MALİ 132.525 0,56 BIST BANKA 166.927 0,63 BIST SİGORTA 305.841 1,33 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.633 0,58 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.612 0,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.150 0,43 BIST TEKNOLOJİ 126.668 0,71 BIST BİLİŞİM 27.965 0,81 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.845 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)