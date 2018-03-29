Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.732 1,73
BIST SINAİ 132.361 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 136.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|71.732
|1,73
|BIST SINAİ
|132.361
|-0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|136.776
|1,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.472
|0,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|56.691
|0,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.854
|-4,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.130
|0,60
|BIST METAL ANA
|271.159
|1,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|156.672
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|61.893
|1,62
|BIST HİZMETLER
|84.621
|0,91
|BIST ELEKTRİK
|4.992
|-0,57
|BIST ULAŞTIRMA
|194.827
|2,98
|BIST TURİZM
|8.587
|0,39
|BIST TİCARET
|191.217
|-0,15
|BIST İLETİŞİM
|37.176
|0,69
|BIST SPOR
|55.479
|2,19
|BIST İNŞAAT
|82.965
|0,26
|BIST MALİ
|132.525
|0,56
|BIST BANKA
|166.927
|0,63
|BIST SİGORTA
|305.841
|1,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.633
|0,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.612
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.150
|0,43
|BIST TEKNOLOJİ
|126.668
|0,71
|BIST BİLİŞİM
|27.965
|0,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.845
|0,44