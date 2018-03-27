Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.909 1,58
BIST SINAİ 136.629 0,38
BIST GIDA, İÇECEK 137.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.909 1,58
BIST SINAİ 136.629 0,38
BIST GIDA, İÇECEK 137.083 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 40.933 -0,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 57.713 0,35
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.348 -0,13
BIST TAŞ, TOPRAK 89.387 1,06
BIST METAL ANA 276.915 0,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 160.763 1,13
BIST MADENCİLİK 63.702 0,37
BIST HİZMETLER 85.821 0,43
BIST ELEKTRİK 5.162 -1,07
BIST ULAŞTIRMA 196.624 1,03
BIST TURİZM 8.761 0,55
BIST TİCARET 193.610 0,30
BIST İLETİŞİM 37.730 0,51
BIST SPOR 56.660 0,45
BIST İNŞAAT 82.840 0,41
BIST MALİ 136.080 1,23
BIST BANKA 172.325 1,51
BIST SİGORTA 309.865 0,37
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.001 0,75
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.405 0,58
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.823 2,01
BIST TEKNOLOJİ 128.838 0,23
BIST BİLİŞİM 28.961 -0,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.185 0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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