Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.925 -0,03
BIST SINAİ 134.404 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 138.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.925
|-0,03
|BIST SINAİ
|134.404
|0,30
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.900
|0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.139
|-0,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|54.395
|0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.235
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|87.368
|0,36
|BIST METAL ANA
|284.646
|0,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.594
|0,03
|BIST MADENCİLİK
|61.077
|1,58
|BIST HİZMETLER
|85.248
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|5.231
|0,59
|BIST ULAŞTIRMA
|189.618
|2,51
|BIST TURİZM
|8.894
|0,93
|BIST TİCARET
|195.654
|-1,28
|BIST İLETİŞİM
|37.551
|-0,16
|BIST SPOR
|53.109
|-0,90
|BIST İNŞAAT
|83.674
|0,06
|BIST MALİ
|134.706
|0,50
|BIST BANKA
|171.986
|0,90
|BIST SİGORTA
|306.296
|0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.831
|2,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.372
|-0,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.969
|0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|128.345
|-0,11
|BIST BİLİŞİM
|29.251
|-0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|29.080
|0,53