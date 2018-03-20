Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.925 -0,03
BIST SINAİ 134.404 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 138.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.925 -0,03
BIST SINAİ 134.404 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 138.900 0,42
BIST TEKSTIL, DERİ 39.139 -0,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.395 0,12
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.235 0,12
BIST TAŞ, TOPRAK 87.368 0,36
BIST METAL ANA 284.646 0,47
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.594 0,03
BIST MADENCİLİK 61.077 1,58
BIST HİZMETLER 85.248 0,17
BIST ELEKTRİK 5.231 0,59
BIST ULAŞTIRMA 189.618 2,51
BIST TURİZM 8.894 0,93
BIST TİCARET 195.654 -1,28
BIST İLETİŞİM 37.551 -0,16
BIST SPOR 53.109 -0,90
BIST İNŞAAT 83.674 0,06
BIST MALİ 134.706 0,50
BIST BANKA 171.986 0,90
BIST SİGORTA 306.296 0,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.831 2,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.372 -0,14
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.969 0,19
BIST TEKNOLOJİ 128.345 -0,11
BIST BİLİŞİM 29.251 -0,56
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.080 0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et