Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.020 -1,12
BIST SINAİ 130.545 -1,14
BIST GIDA, İÇECEK 134.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|74.020
|-1,12
|BIST SINAİ
|130.545
|-1,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.643
|-0,84
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.209
|-0,97
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|56.721
|-1,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.760
|-1,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.073
|0,44
|BIST METAL ANA
|251.268
|-1,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|161.299
|-1,55
|BIST MADENCİLİK
|63.509
|-1,25
|BIST HİZMETLER
|81.190
|-1,19
|BIST ELEKTRİK
|4.070
|-0,48
|BIST ULAŞTIRMA
|160.417
|-2,76
|BIST TURİZM
|8.906
|-0,45
|BIST TİCARET
|200.010
|-0,60
|BIST İLETİŞİM
|36.248
|-0,93
|BIST SPOR
|57.709
|-0,70
|BIST İNŞAAT
|90.360
|-0,22
|BIST MALİ
|133.546
|-0,98
|BIST BANKA
|166.476
|-1,18
|BIST SİGORTA
|280.942
|0,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|38.438
|1,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|92.072
|-0,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.354
|-0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|131.817
|-0,80
|BIST BİLİŞİM
|29.401
|-0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|29.246
|0,28