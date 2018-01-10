Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.020 -1,12
BIST SINAİ 130.545 -1,14
BIST GIDA, İÇECEK 134.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 74.020 -1,12
BIST SINAİ 130.545 -1,14
BIST GIDA, İÇECEK 134.643 -0,84
BIST TEKSTIL, DERİ 33.209 -0,97
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 56.721 -1,33
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.760 -1,43
BIST TAŞ, TOPRAK 88.073 0,44
BIST METAL ANA 251.268 -1,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 161.299 -1,55
BIST MADENCİLİK 63.509 -1,25
BIST HİZMETLER 81.190 -1,19
BIST ELEKTRİK 4.070 -0,48
BIST ULAŞTIRMA 160.417 -2,76
BIST TURİZM 8.906 -0,45
BIST TİCARET 200.010 -0,60
BIST İLETİŞİM 36.248 -0,93
BIST SPOR 57.709 -0,70
BIST İNŞAAT 90.360 -0,22
BIST MALİ 133.546 -0,98
BIST BANKA 166.476 -1,18
BIST SİGORTA 280.942 0,47
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 38.438 1,01
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 92.072 -0,99
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.354 -0,06
BIST TEKNOLOJİ 131.817 -0,80
BIST BİLİŞİM 29.401 -0,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.246 0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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