Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 75.084 1,15 BIST SINAİ 134.369 0,57 BIST GIDA, İÇECEK 135.945 0,23 BIST TEKSTIL, DERİ 33.888 0,75 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 59.040 0,70 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.654 1,22 BIST TAŞ, TOPRAK 87.812 1,08 BIST METAL ANA 259.182 -0,10 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.798 0,38 BIST MADENCİLİK 64.304 0,60 BIST HİZMETLER 83.930 0,76 BIST ELEKTRİK 4.147 2,48 BIST ULAŞTIRMA 168.606 0,57 BIST TURİZM 8.928 0,01 BIST TİCARET 203.552 0,06 BIST İLETİŞİM 37.857 1,50 BIST SPOR 58.868 -0,36 BIST İNŞAAT 91.228 0,72 BIST MALİ 137.888 0,84 BIST BANKA 173.264 0,80 BIST SİGORTA 278.794 1,28 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 39.742 1,51 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.396 0,82 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.973 1,18 BIST TEKNOLOJİ 134.969 0,75 BIST BİLİŞİM 30.030 0,75 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.928 0,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)