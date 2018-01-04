Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.236 1,18
BIST SINAİ 133.483 1,35
BIST GIDA, İÇECEK 133.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.236 1,18
BIST SINAİ 133.483 1,35
BIST GIDA, İÇECEK 133.576 1,35
BIST TEKSTIL, DERİ 33.250 0,97
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 57.568 1,55
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.734 1,59
BIST TAŞ, TOPRAK 85.123 1,38
BIST METAL ANA 263.703 1,80
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.318 0,05
BIST MADENCİLİK 63.768 2,70
BIST HİZMETLER 83.133 0,22
BIST ELEKTRİK 3.991 3,69
BIST ULAŞTIRMA 168.549 1,33
BIST TURİZM 8.425 1,35
BIST TİCARET 204.287 -0,05
BIST İLETİŞİM 36.886 -0,75
BIST SPOR 59.273 1,16
BIST İNŞAAT 90.571 0,50
BIST MALİ 138.024 1,06
BIST BANKA 174.785 1,40
BIST SİGORTA 274.965 -0,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 39.273 2,34
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.353 0,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.838 0,47
BIST TEKNOLOJİ 133.757 0,97
BIST BİLİŞİM 29.484 0,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.239 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et