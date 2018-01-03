Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.217 -0,59
BIST SINAİ 133.823 1,28
BIST GIDA, İÇECEK 129.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|73.217
|-0,59
|BIST SINAİ
|133.823
|1,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.947
|1,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.342
|0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|57.830
|1,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.948
|1,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.660
|0,48
|BIST METAL ANA
|265.686
|2,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.690
|0,78
|BIST MADENCİLİK
|62.893
|-0,83
|BIST HİZMETLER
|84.252
|0,00
|BIST ELEKTRİK
|3.907
|0,94
|BIST ULAŞTIRMA
|166.536
|1,06
|BIST TURİZM
|8.327
|-0,24
|BIST TİCARET
|208.324
|-0,62
|BIST İLETİŞİM
|38.112
|-0,35
|BIST SPOR
|58.680
|1,36
|BIST İNŞAAT
|90.764
|0,43
|BIST MALİ
|139.518
|0,53
|BIST BANKA
|176.329
|0,78
|BIST SİGORTA
|281.539
|-0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|38.932
|0,48
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.600
|0,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.433
|-0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|134.284
|-0,74
|BIST BİLİŞİM
|29.614
|0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.179
|0,19