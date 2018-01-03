Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.217 -0,59
BIST SINAİ 133.823 1,28
BIST GIDA, İÇECEK 129.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.217 -0,59
BIST SINAİ 133.823 1,28
BIST GIDA, İÇECEK 129.947 1,06
BIST TEKSTIL, DERİ 33.342 0,68
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 57.830 1,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.948 1,31
BIST TAŞ, TOPRAK 85.660 0,48
BIST METAL ANA 265.686 2,32
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.690 0,78
BIST MADENCİLİK 62.893 -0,83
BIST HİZMETLER 84.252 0,00
BIST ELEKTRİK 3.907 0,94
BIST ULAŞTIRMA 166.536 1,06
BIST TURİZM 8.327 -0,24
BIST TİCARET 208.324 -0,62
BIST İLETİŞİM 38.112 -0,35
BIST SPOR 58.680 1,36
BIST İNŞAAT 90.764 0,43
BIST MALİ 139.518 0,53
BIST BANKA 176.329 0,78
BIST SİGORTA 281.539 -0,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 38.932 0,48
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.600 0,33
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.433 -0,19
BIST TEKNOLOJİ 134.284 -0,74
BIST BİLİŞİM 29.614 0,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.179 0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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