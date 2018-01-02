Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.009 -0,29
BIST SINAİ 130.670 0,97
BIST GIDA, İÇECEK 127.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|73.009
|-0,29
|BIST SINAİ
|130.670
|0,97
|BIST GIDA, İÇECEK
|127.493
|0,81
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.882
|-0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|57.055
|1,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.837
|1,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.563
|0,29
|BIST METAL ANA
|256.623
|0,98
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.712
|1,01
|BIST MADENCİLİK
|61.944
|1,44
|BIST HİZMETLER
|83.514
|0,41
|BIST ELEKTRİK
|3.894
|2,45
|BIST ULAŞTIRMA
|164.645
|2,90
|BIST TURİZM
|8.312
|1,10
|BIST TİCARET
|206.500
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|37.741
|-0,87
|BIST SPOR
|57.298
|1,14
|BIST İNŞAAT
|91.380
|-0,35
|BIST MALİ
|138.052
|1,32
|BIST BANKA
|174.447
|1,79
|BIST SİGORTA
|282.031
|-0,17
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|38.800
|-0,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.269
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.470
|0,75
|BIST TEKNOLOJİ
|135.667
|2,69
|BIST BİLİŞİM
|29.728
|0,69
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.276
|0,90