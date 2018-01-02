Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 73.009 -0,29 BIST SINAİ 130.670 0,97 BIST GIDA, İÇECEK 127.493 0,81 BIST TEKSTIL, DERİ 32.882 -0,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 57.055 1,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.837 1,14 BIST TAŞ, TOPRAK 84.563 0,29 BIST METAL ANA 256.623 0,98 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.712 1,01 BIST MADENCİLİK 61.944 1,44 BIST HİZMETLER 83.514 0,41 BIST ELEKTRİK 3.894 2,45 BIST ULAŞTIRMA 164.645 2,90 BIST TURİZM 8.312 1,10 BIST TİCARET 206.500 0,02 BIST İLETİŞİM 37.741 -0,87 BIST SPOR 57.298 1,14 BIST İNŞAAT 91.380 -0,35 BIST MALİ 138.052 1,32 BIST BANKA 174.447 1,79 BIST SİGORTA 282.031 -0,17 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 38.800 -0,32 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.269 0,72 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.470 0,75 BIST TEKNOLOJİ 135.667 2,69 BIST BİLİŞİM 29.728 0,69 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.276 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)