Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.885 -0,03
BIST SINAİ 127.038 0,09
BIST GIDA, İÇECEK 126.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.885
|-0,03
|BIST SINAİ
|127.038
|0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.234
|-0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.313
|-0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.632
|0,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.756
|0,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.275
|0,27
|BIST METAL ANA
|247.620
|-0,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.849
|0,07
|BIST MADENCİLİK
|60.669
|3,68
|BIST HİZMETLER
|80.715
|0,08
|BIST ELEKTRİK
|3.713
|0,84
|BIST ULAŞTIRMA
|152.658
|0,27
|BIST TURİZM
|8.181
|-0,61
|BIST TİCARET
|203.377
|-0,25
|BIST İLETİŞİM
|36.718
|0,33
|BIST SPOR
|56.863
|0,41
|BIST İNŞAAT
|89.029
|-0,30
|BIST MALİ
|131.586
|0,49
|BIST BANKA
|164.682
|0,67
|BIST SİGORTA
|272.781
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|38.389
|0,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.405
|0,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.004
|0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|133.059
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|28.913
|0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.269
|-0,12