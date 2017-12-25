Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 71.188 1,24 BIST SINAİ 126.416 0,59 BIST GIDA, İÇECEK 125.947 -0,19 BIST TEKSTIL, DERİ 32.515 0,82 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.179 0,28 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.272 0,48 BIST TAŞ, TOPRAK 82.015 0,82 BIST METAL ANA 246.928 0,80 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.207 0,35 BIST MADENCİLİK 58.250 3,52 BIST HİZMETLER 80.679 0,12 BIST ELEKTRİK 3.689 0,87 BIST ULAŞTIRMA 152.430 -0,83 BIST TURİZM 8.257 1,88 BIST TİCARET 202.434 1,02 BIST İLETİŞİM 36.898 -0,21 BIST SPOR 56.947 -1,52 BIST İNŞAAT 89.299 0,26 BIST MALİ 130.902 0,61 BIST BANKA 163.551 0,50 BIST SİGORTA 272.112 0,64 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 38.238 0,00 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.359 0,82 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.499 0,63 BIST TEKNOLOJİ 132.695 0,82 BIST BİLİŞİM 28.782 0,70 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.290 1,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)