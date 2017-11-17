Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 55.890 -3,07
BIST SINAİ 119.390 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 121.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 55.890 -3,07
BIST SINAİ 119.390 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 121.113 -0,60
BIST TEKSTIL, DERİ 29.234 -2,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 52.668 -2,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.964 0,71
BIST TAŞ, TOPRAK 81.964 -0,85
BIST METAL ANA 218.084 -0,40
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.071 -0,73
BIST MADENCİLİK 49.636 -1,51
BIST HİZMETLER 72.993 -0,26
BIST ELEKTRİK 3.331 -1,90
BIST ULAŞTIRMA 105.143 0,43
BIST TURİZM 7.080 -3,74
BIST TİCARET 201.946 -0,07
BIST İLETİŞİM 34.715 -0,67
BIST SPOR 55.921 -1,12
BIST İNŞAAT 88.882 -0,58
BIST MALİ 127.034 -1,24
BIST BANKA 161.085 -1,75
BIST SİGORTA 259.727 -0,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 36.505 -2,69
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.374 -0,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.764 -1,47
BIST TEKNOLOJİ 130.707 -1,31
BIST BİLİŞİM 27.754 -3,39
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.243 -2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)