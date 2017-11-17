Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 55.890 -3,07
BIST SINAİ 119.390 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 121.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|55.890
|-3,07
|BIST SINAİ
|119.390
|-0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.113
|-0,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.234
|-2,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|52.668
|-2,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.964
|0,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.964
|-0,85
|BIST METAL ANA
|218.084
|-0,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|154.071
|-0,73
|BIST MADENCİLİK
|49.636
|-1,51
|BIST HİZMETLER
|72.993
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|3.331
|-1,90
|BIST ULAŞTIRMA
|105.143
|0,43
|BIST TURİZM
|7.080
|-3,74
|BIST TİCARET
|201.946
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|34.715
|-0,67
|BIST SPOR
|55.921
|-1,12
|BIST İNŞAAT
|88.882
|-0,58
|BIST MALİ
|127.034
|-1,24
|BIST BANKA
|161.085
|-1,75
|BIST SİGORTA
|259.727
|-0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|36.505
|-2,69
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.374
|-0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.764
|-1,47
|BIST TEKNOLOJİ
|130.707
|-1,31
|BIST BİLİŞİM
|27.754
|-3,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.243
|-2,13