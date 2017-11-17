Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.890 -3,07 BIST SINAİ 119.390 -0,28 BIST GIDA, İÇECEK 121.113 -0,60 BIST TEKSTIL, DERİ 29.234 -2,44 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 52.668 -2,34 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.964 0,71 BIST TAŞ, TOPRAK 81.964 -0,85 BIST METAL ANA 218.084 -0,40 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 154.071 -0,73 BIST MADENCİLİK 49.636 -1,51 BIST HİZMETLER 72.993 -0,26 BIST ELEKTRİK 3.331 -1,90 BIST ULAŞTIRMA 105.143 0,43 BIST TURİZM 7.080 -3,74 BIST TİCARET 201.946 -0,07 BIST İLETİŞİM 34.715 -0,67 BIST SPOR 55.921 -1,12 BIST İNŞAAT 88.882 -0,58 BIST MALİ 127.034 -1,24 BIST BANKA 161.085 -1,75 BIST SİGORTA 259.727 -0,39 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 36.505 -2,69 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.374 -0,24 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.764 -1,47 BIST TEKNOLOJİ 130.707 -1,31 BIST BİLİŞİM 27.754 -3,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.243 -2,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)