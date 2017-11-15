Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 61.388 -0,37
BIST SINAİ 122.975 -0,54
BIST GIDA, İÇECEK 125.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|61.388
|-0,37
|BIST SINAİ
|122.975
|-0,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.027
|-0,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.112
|-0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.832
|-0,38
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.912
|-0,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.588
|-0,60
|BIST METAL ANA
|228.316
|-1,56
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|157.231
|0,71
|BIST MADENCİLİK
|52.769
|-0,53
|BIST HİZMETLER
|74.133
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|3.557
|-0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|108.391
|0,12
|BIST TURİZM
|7.753
|-1,19
|BIST TİCARET
|204.400
|-0,76
|BIST İLETİŞİM
|35.146
|0,77
|BIST SPOR
|58.879
|-2,45
|BIST İNŞAAT
|88.978
|-0,51
|BIST MALİ
|130.944
|0,01
|BIST BANKA
|167.286
|-0,40
|BIST SİGORTA
|260.049
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|39.822
|-0,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.033
|1,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.746
|-1,46
|BIST TEKNOLOJİ
|172.169
|2,90
|BIST BİLİŞİM
|28.491
|1,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.228
|-0,71