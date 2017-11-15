Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 61.388 -0,37
BIST SINAİ 122.975 -0,54
BIST GIDA, İÇECEK 125.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 61.388 -0,37
BIST SINAİ 122.975 -0,54
BIST GIDA, İÇECEK 125.027 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 31.112 -0,46
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.832 -0,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.912 -0,64
BIST TAŞ, TOPRAK 83.588 -0,60
BIST METAL ANA 228.316 -1,56
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 157.231 0,71
BIST MADENCİLİK 52.769 -0,53
BIST HİZMETLER 74.133 -0,10
BIST ELEKTRİK 3.557 -0,08
BIST ULAŞTIRMA 108.391 0,12
BIST TURİZM 7.753 -1,19
BIST TİCARET 204.400 -0,76
BIST İLETİŞİM 35.146 0,77
BIST SPOR 58.879 -2,45
BIST İNŞAAT 88.978 -0,51
BIST MALİ 130.944 0,01
BIST BANKA 167.286 -0,40
BIST SİGORTA 260.049 -0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 39.822 -0,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.033 1,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.746 -1,46
BIST TEKNOLOJİ 172.169 2,90
BIST BİLİŞİM 28.491 1,00
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.228 -0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)