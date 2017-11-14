Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 61.280 -1,46
BIST SINAİ 123.890 -0,14
BIST GIDA, İÇECEK 125.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 61.280 -1,46
BIST SINAİ 123.890 -0,14
BIST GIDA, İÇECEK 125.802 0,89
BIST TEKSTIL, DERİ 31.428 1,17
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.731 0,17
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.428 -1,08
BIST TAŞ, TOPRAK 84.198 0,33
BIST METAL ANA 233.301 0,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 156.706 0,00
BIST MADENCİLİK 52.888 -1,42
BIST HİZMETLER 73.607 0,70
BIST ELEKTRİK 3.593 -0,64
BIST ULAŞTIRMA 104.017 1,90
BIST TURİZM 7.931 -0,39
BIST TİCARET 207.433 0,36
BIST İLETİŞİM 34.542 0,59
BIST SPOR 60.482 0,11
BIST İNŞAAT 88.297 0,63
BIST MALİ 130.132 1,11
BIST BANKA 166.887 1,45
BIST SİGORTA 258.170 -0,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 40.263 0,44
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.522 0,55
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 42.077 1,03
BIST TEKNOLOJİ 163.535 3,69
BIST BİLİŞİM 27.561 -0,23
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.718 0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)