Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 61.280 -1,46
BIST SINAİ 123.890 -0,14
BIST GIDA, İÇECEK 125.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|61.280
|-1,46
|BIST SINAİ
|123.890
|-0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.802
|0,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.428
|1,17
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.731
|0,17
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.428
|-1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.198
|0,33
|BIST METAL ANA
|233.301
|0,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|156.706
|0,00
|BIST MADENCİLİK
|52.888
|-1,42
|BIST HİZMETLER
|73.607
|0,70
|BIST ELEKTRİK
|3.593
|-0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|104.017
|1,90
|BIST TURİZM
|7.931
|-0,39
|BIST TİCARET
|207.433
|0,36
|BIST İLETİŞİM
|34.542
|0,59
|BIST SPOR
|60.482
|0,11
|BIST İNŞAAT
|88.297
|0,63
|BIST MALİ
|130.132
|1,11
|BIST BANKA
|166.887
|1,45
|BIST SİGORTA
|258.170
|-0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|40.263
|0,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.522
|0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.077
|1,03
|BIST TEKNOLOJİ
|163.535
|3,69
|BIST BİLİŞİM
|27.561
|-0,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.718
|0,51