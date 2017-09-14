Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 62.443 -1,30
BIST SINAİ 120.122 0,15
BIST GIDA, İÇECEK 125.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|62.443
|-1,30
|BIST SINAİ
|120.122
|0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.836
|-0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.872
|0,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|58.750
|-1,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.121
|0,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.860
|-0,40
|BIST METAL ANA
|205.874
|1,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|156.732
|0,31
|BIST MADENCİLİK
|57.289
|-2,98
|BIST HİZMETLER
|71.550
|-0,28
|BIST ELEKTRİK
|3.907
|-0,11
|BIST ULAŞTIRMA
|104.737
|0,52
|BIST TURİZM
|9.115
|-0,33
|BIST TİCARET
|198.884
|-0,38
|BIST İLETİŞİM
|33.127
|-0,86
|BIST SPOR
|68.264
|2,50
|BIST İNŞAAT
|81.371
|0,02
|BIST MALİ
|135.392
|0,57
|BIST BANKA
|177.286
|0,95
|BIST SİGORTA
|265.984
|0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|37.383
|-0,11
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.205
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.488
|0,07
|BIST TEKNOLOJİ
|116.849
|0,17
|BIST BİLİŞİM
|27.065
|-0,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.065
|0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)