Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 62.443 -1,30 BIST SINAİ 120.122 0,15 BIST GIDA, İÇECEK 125.836 -0,37 BIST TEKSTIL, DERİ 27.872 0,49 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 58.750 -1,33 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.121 0,24 BIST TAŞ, TOPRAK 82.860 -0,40 BIST METAL ANA 205.874 1,06 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 156.732 0,31 BIST MADENCİLİK 57.289 -2,98 BIST HİZMETLER 71.550 -0,28 BIST ELEKTRİK 3.907 -0,11 BIST ULAŞTIRMA 104.737 0,52 BIST TURİZM 9.115 -0,33 BIST TİCARET 198.884 -0,38 BIST İLETİŞİM 33.127 -0,86 BIST SPOR 68.264 2,50 BIST İNŞAAT 81.371 0,02 BIST MALİ 135.392 0,57 BIST BANKA 177.286 0,95 BIST SİGORTA 265.984 0,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 37.383 -0,11 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.205 -0,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.488 0,07 BIST TEKNOLOJİ 116.849 0,17 BIST BİLİŞİM 27.065 -0,46 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.065 0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)