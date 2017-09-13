Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 64.050 1,23 BIST SINAİ 121.501 0,13 BIST GIDA, İÇECEK 127.036 -0,05 BIST TEKSTIL, DERİ 27.902 -0,30 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 60.591 1,96 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.191 0,34 BIST TAŞ, TOPRAK 83.574 0,61 BIST METAL ANA 209.247 -0,07 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 157.068 -0,24 BIST MADENCİLİK 60.293 0,62 BIST HİZMETLER 72.371 -0,53 BIST ELEKTRİK 3.924 0,53 BIST ULAŞTIRMA 107.194 -1,19 BIST TURİZM 9.278 0,76 BIST TİCARET 199.198 0,03 BIST İLETİŞİM 33.793 -1,07 BIST SPOR 67.136 0,59 BIST İNŞAAT 81.678 -0,16 BIST MALİ 135.891 0,42 BIST BANKA 177.509 0,25 BIST SİGORTA 265.343 -0,67 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 37.705 -1,37 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.976 0,79 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.644 0,59 BIST TEKNOLOJİ 117.690 2,02 BIST BİLİŞİM 27.184 0,58 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.279 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)