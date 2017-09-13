Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.050 1,23
BIST SINAİ 121.501 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 127.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 64.050 1,23
BIST SINAİ 121.501 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 127.036 -0,05
BIST TEKSTIL, DERİ 27.902 -0,30
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 60.591 1,96
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.191 0,34
BIST TAŞ, TOPRAK 83.574 0,61
BIST METAL ANA 209.247 -0,07
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 157.068 -0,24
BIST MADENCİLİK 60.293 0,62
BIST HİZMETLER 72.371 -0,53
BIST ELEKTRİK 3.924 0,53
BIST ULAŞTIRMA 107.194 -1,19
BIST TURİZM 9.278 0,76
BIST TİCARET 199.198 0,03
BIST İLETİŞİM 33.793 -1,07
BIST SPOR 67.136 0,59
BIST İNŞAAT 81.678 -0,16
BIST MALİ 135.891 0,42
BIST BANKA 177.509 0,25
BIST SİGORTA 265.343 -0,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 37.705 -1,37
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.976 0,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.644 0,59
BIST TEKNOLOJİ 117.690 2,02
BIST BİLİŞİM 27.184 0,58
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.279 0,36


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)