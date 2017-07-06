Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 68,25 64,30 6,14 Kardemir (D) 1,92 1,85 3,78 Otokar 116,20 112,70 3,11 Trakya Cam 4,28 4,16 2,88 Çemtaş 4,51 4,41 2,27 Gözde Girişim 2,82 2,77 1,81 Alcatel Lucent Teletaş 10,68 10,50 1,71 Koza Altın 21,38 21,06 1,52 Türk Hava Yolları 8,35 8,23 1,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,46 6,37 1,41 Anadolu Cam 3,70 3,65 1,37 Turkcell 11,86 11,70 1,37 Kron Telekomünikasyon 16,25 16,05 1,25 Deva Holding 4,12 4,07 1,23 İzmir Demir Çelik 3,33 3,29 1,22 Aselsan 21,74 21,48 1,21 Turcas Petrol 2,02 2,00 1,00 Ak Enerji 1,10 1,09 0,92 Vestel 6,93 6,87 0,87 Metro Holding 1,18 1,17 0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)