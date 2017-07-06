Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|68,25
|64,30
|6,14
|Kardemir (D)
|1,92
|1,85
|3,78
|Otokar
|116,20
|112,70
|3,11
|Trakya Cam
|4,28
|4,16
|2,88
|Çemtaş
|4,51
|4,41
|2,27
|Gözde Girişim
|2,82
|2,77
|1,81
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,68
|10,50
|1,71
|Koza Altın
|21,38
|21,06
|1,52
|Türk Hava Yolları
|8,35
|8,23
|1,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,46
|6,37
|1,41
|Anadolu Cam
|3,70
|3,65
|1,37
|Turkcell
|11,86
|11,70
|1,37
|Kron Telekomünikasyon
|16,25
|16,05
|1,25
|Deva Holding
|4,12
|4,07
|1,23
|İzmir Demir Çelik
|3,33
|3,29
|1,22
|Aselsan
|21,74
|21,48
|1,21
|Turcas Petrol
|2,02
|2,00
|1,00
|Ak Enerji
|1,10
|1,09
|0,92
|Vestel
|6,93
|6,87
|0,87
|Metro Holding
|1,18
|1,17
|0,85