Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum12,7713,42-4,84İş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum12,7713,42-4,84
İş Bankası (C)7,627,97-4,39
Akbank7,537,83-3,83
Yapı ve Kredi Bank.3,523,66-3,83
Gözde Girişim9,129,40-2,98
T.S.K.B.1,471,51-2,65
Biotrend Çevre ve Enerji5,465,60-2,50
Eczacıbaşı İlaç7,247,41-2,29
Erbosan117,20119,80-2,17
Anadolu Grubu Holding40,8041,70-2,16
İzmir Demir Çelik2,332,38-2,10
Esenboğa Elektrik30,3631,00-2,06
Hektaş14,9915,26-1,77
Koç Holding28,9629,44-1,63
Vakıflar Bankası3,773,83-1,57
İndeks Bilgisayar6,967,07-1,56
Garanti BBVA11,4911,67-1,54
Selçuk Ecza Deposu10,8711,04-1,54
Akçansa18,6518,94-1,53
Otokar358,10363,40-1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title