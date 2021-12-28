Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 12,77 13,42 -4,84 İş Bankası (C) 7,62 7,97 -4,39 Akbank 7,53 7,83 -3,83 Yapı ve Kredi Bank. 3,52 3,66 -3,83 Gözde Girişim 9,12 9,40 -2,98 T.S.K.B. 1,47 1,51 -2,65 Biotrend Çevre ve Enerji 5,46 5,60 -2,50 Eczacıbaşı İlaç 7,24 7,41 -2,29 Erbosan 117,20 119,80 -2,17 Anadolu Grubu Holding 40,80 41,70 -2,16 İzmir Demir Çelik 2,33 2,38 -2,10 Esenboğa Elektrik 30,36 31,00 -2,06 Hektaş 14,99 15,26 -1,77 Koç Holding 28,96 29,44 -1,63 Vakıflar Bankası 3,77 3,83 -1,57 İndeks Bilgisayar 6,96 7,07 -1,56 Garanti BBVA 11,49 11,67 -1,54 Selçuk Ecza Deposu 10,87 11,04 -1,54 Akçansa 18,65 18,94 -1,53 Otokar 358,10 363,40 -1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi