Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum12,7713,42-4,84İş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|12,77
|13,42
|-4,84
|İş Bankası (C)
|7,62
|7,97
|-4,39
|Akbank
|7,53
|7,83
|-3,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,52
|3,66
|-3,83
|Gözde Girişim
|9,12
|9,40
|-2,98
|T.S.K.B.
|1,47
|1,51
|-2,65
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,46
|5,60
|-2,50
|Eczacıbaşı İlaç
|7,24
|7,41
|-2,29
|Erbosan
|117,20
|119,80
|-2,17
|Anadolu Grubu Holding
|40,80
|41,70
|-2,16
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|2,38
|-2,10
|Esenboğa Elektrik
|30,36
|31,00
|-2,06
|Hektaş
|14,99
|15,26
|-1,77
|Koç Holding
|28,96
|29,44
|-1,63
|Vakıflar Bankası
|3,77
|3,83
|-1,57
|İndeks Bilgisayar
|6,96
|7,07
|-1,56
|Garanti BBVA
|11,49
|11,67
|-1,54
|Selçuk Ecza Deposu
|10,87
|11,04
|-1,54
|Akçansa
|18,65
|18,94
|-1,53
|Otokar
|358,10
|363,40
|-1,46
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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