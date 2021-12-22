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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yapı ve Kredi...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yapı ve Kredi Bankası3,573,366,25
Türk İlaç Serum12,8912,156,09
Aksa Enerji9,408,955,03
İş Bankası (C)7,847,514,39
Akbank7,567,254,28
Vestel Beyaz Eşya7,677,383,93
Garanti Bankası11,7811,383,51
Vakıflar Bankası3,913,783,44
Albaraka Türk1,871,813,31
Erbosan119,30115,803,02
Şekerbank1,081,052,86
Türk Hava Yolları20,4619,932,66
Alarko Holding11,3911,102,61
BİM Mağazalar67,1065,402,60
Halkbank4,884,762,52
Biotrend Çevre ve Enerji5,515,402,04
Verusa Holding46,4645,741,57
Gözde Girişim8,077,951,51
Global Yatırım Holding2,021,991,51
Migros Ticaret39,3638,781,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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