Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yapı ve Kredi...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,57
|3,36
|6,25
|Türk İlaç Serum
|12,89
|12,15
|6,09
|Aksa Enerji
|9,40
|8,95
|5,03
|İş Bankası (C)
|7,84
|7,51
|4,39
|Akbank
|7,56
|7,25
|4,28
|Vestel Beyaz Eşya
|7,67
|7,38
|3,93
|Garanti Bankası
|11,78
|11,38
|3,51
|Vakıflar Bankası
|3,91
|3,78
|3,44
|Albaraka Türk
|1,87
|1,81
|3,31
|Erbosan
|119,30
|115,80
|3,02
|Şekerbank
|1,08
|1,05
|2,86
|Türk Hava Yolları
|20,46
|19,93
|2,66
|Alarko Holding
|11,39
|11,10
|2,61
|BİM Mağazalar
|67,10
|65,40
|2,60
|Halkbank
|4,88
|4,76
|2,52
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,51
|5,40
|2,04
|Verusa Holding
|46,46
|45,74
|1,57
|Gözde Girişim
|8,07
|7,95
|1,51
|Global Yatırım Holding
|2,02
|1,99
|1,51
|Migros Ticaret
|39,36
|38,78
|1,50
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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